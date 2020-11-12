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25:37
أمم متحدة.. حلول عاجلة لأوقات ملحة
سلط الفيلم الضوء على الذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة في ظل انتشار جائحة كورونا حول العالم، وكيف عملت المنظمة على التفاعل مع مختلف الأحداث حول العالم وتقديم المساعدة والحلول الممكنة والعمل على تنفيذها.
12/11/2020
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