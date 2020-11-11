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وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وأعلن الديوان الملكي البحريني الحداد الرسمي لأسبوع.