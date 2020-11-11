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01:47
نصائح مهمة تساعدك في التعامل مع المدير العصبي
التقرير يستعرض عدة نصائح يوصي بها علماء النفس وخبراء الإدارة عند التعامل مع المدير العصبي، في محاولة منهم لمساعدة الموظف في التكيف مع الوضع والحفاظ على وظيفته.
11/11/2020
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