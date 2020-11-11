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23:32
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/10
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/10) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الجدل الذي خلفه إعلان شركة فايزر عن لقاح يقضي على 90% من فيروس كورونا، كما تناولت مستجدات الانتخابات الرئاسية الأميركية.
10/11/2020
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