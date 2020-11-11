32:13

نافذة من واشنطن- متابعة لآخر التطورات بعد الانتخابات

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن فريقه ماض في العملية الانتقالية لتسلم السلطة بالرغم من عدم اعتراف إدارة ترامب بنتائج الانتخابات.