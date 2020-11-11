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مظاهرة تطالب باستقالة رئيس وزراء أرمينيا

شارك أرمينيون في مظاهرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بدعوى اتهامه بالخيانة بعد توقيعه اتفاقاً لإنهاء الحرب مع أذربيجان في إقليم قره باغ.

هجر

11/11/2020
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