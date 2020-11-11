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مظاهرة تطالب باستقالة رئيس وزراء أرمينيا

شارك أرمينيون في مظاهرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بدعوى اتهامه بالخيانة بعد توقيعه اتفاقاً لإنهاء الحرب مع أذربيجان في إقليم قره باغ.

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