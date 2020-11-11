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ما لا تعرفه عن طب الألم

اهتدى الأطباء في عدد من دول العالم إلى استحداث قسم يعرف بطب الألم، لدراسة سبل علاجه كمرض وليس كعارض لأمراض أخرى، بهدف تخفيف معاناة المريض.