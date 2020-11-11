البث الحي
57:38

الحصاد (2020/11/10)

ناقش حسن جمول في "الحصاد" (2020/11/10) 3 قضايا: أزمة انتقال السلطة في واشنطن، وتصاعد المعركة القانونية بعد تكثيف ترامب الطعن في نتائج الانتخابات، وقلق في البنتاغون من إقالة وزير الدفاع.
10/11/2020
المزيد من النشرات الإخبارية

نافذة من واشنطن- متابعة لآخر التطورات بعد الانتخابات

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن- بايدن يؤكد مضي فريقه في العملية الانتقالية

(الجزيرة)

نافذة- مستجدات ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

(الجزيرة)

الحصاد (2020/11/9)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ردود 45 ولاية بشأن مزاعم التزوير وبنسلفانيا تجيب عن: هل يفقد بايدن الفوز بإلغاء البطاقات المتنازع عليها؟

(الجزيرة)

7 أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا الجديد.. وخبران سيئان

أثناء وجود القنصل الفرنسي.. جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية

صور متداولة للهجوم على مواقع التواصل

اتفاق قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.. هذا دور تركيا وهذه مكاسبها

تركيا تعتبر الرابح الأكبر بعد أذربيجان من اتفاق وقف النار بقره باغ (وكالة الأنباء الأوروبية)
مقاطع حول هذه القصة

نافذة من واشنطن- متابعة لآخر التطورات بعد الانتخابات

(الجزيرة)
32:13

نافذة من واشنطن- بايدن يؤكد مضي فريقه في العملية الانتقالية

(الجزيرة)
31:19

نافذة- مستجدات ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

(الجزيرة)
26:43

الحصاد (2020/11/9)

(الجزيرة)
57:14