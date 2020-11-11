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الحصاد (2020/11/10)

ناقش حسن جمول في "الحصاد" (2020/11/10) 3 قضايا: أزمة انتقال السلطة في واشنطن، وتصاعد المعركة القانونية بعد تكثيف ترامب الطعن في نتائج الانتخابات، وقلق في البنتاغون من إقالة وزير الدفاع.