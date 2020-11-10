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نبذة عن قانون الانتخابات النيابية بالأردن

تُجرى الانتخابات النيابية في الأردن وفق قانون انتخاب صدر عام 2016، ويتكون من 67 مادة، ويقسم القانون الأردن إلى 23 دائرة انتخابية.