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حلم تشجير الصحراء.. كيف أصبح حقيقة في وادي رم؟

هل بات حلم تحويل الصحراء إلى واحة واقعا؟ ختام نايف الحسنات سيدة أردنية دفعها شغفها وحبها للزراعة منذ طفولتها إلى تحويل الصحراء إلى جنة خضراء في وادي رم.