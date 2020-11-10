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05:24
ترامب يرحل.. إعصار يخمد
في سابقة هي الأولى من نوعها لم يشكل اسم جو بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية الخبر الأهم والأبرز، بل كانت خسارة دونالد ترامب هي الأبرز بعد انتخابات حبس العالم انفاسه بانتظار نتائجها.
9/11/2020
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