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بسبب الحرب.. أضرار بيئية جسيمة في سوريا

حل اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الصراعات العسكرية هذا العام والوضع في سوريا يتفاقم من ناحية الأضرار التي خلفها الصراع على الغابات والبيئة بشكل عام.