24:12

المرصد-ماذا تعرف عن أسرار البيت الأبيض؟

يعد البيت الأبيض مركز صنع القرار وبيت الأسرار الأميركي وأحيانا أسرار العالم، وبين جنباته اتخذت قرارات الحروب والسلام؛ ولكن ما هي التغييرات التي أدخلها ساكنه الأخير دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عليه.