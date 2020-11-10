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57:14
الحصاد (2020/11/9)
ناقشت إلسي أبي عاصي في "الحصاد" (2020/11/9) 3 قضايا: تشكيل الرئيس الأميركي جو بايدن فريقا لمواجهة كورونا، فيما يغيب دونالد ترامب عن الأنشطة العلنية وفريقه القانوني يبدأ إجراءات قانونية.
9/11/2020
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