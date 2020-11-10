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الأردنيون ينتخبون نوابهم وسط إجراءات صارمة تفاديا لتفشي كورونا

بدأ الناخبون في الأردن صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الـ19، وتُجرى الانتخابات وسط إجراءات صحية صارمة تفاديا لتفشي فيروس كورونا.
10/11/2020
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