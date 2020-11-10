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اختتام مهرجان أيام فلسطين السينمائية الدولي

اختتم مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" الدولي، وقد أقيم المهرجان بدون مشاركة صانعي الأفلام من خارج فلسطين نظرا لاستمرار جائحة كورونا.