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نشاطات حرفية مميزة بأنامل سيدات الأردن

تقوم سيدات أردنيات في جمعية عراق الأمير، بنشاطات حرفية مميزة؛ كصناعة الخزف والصابون والنسيج وإعادة تدوير الورق واستخدامه في صناعة بطاقات المعايدة والأكياس.