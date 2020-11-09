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خنادق بمنازل أهالي القرى القريبة من إقليم قره باغ

لجأ أهالي القرى القريبة من خطوط المعارك في أذربيجان إلى حفر خنادق في أفنية منازلهم للاحتماء من القذائف، التي قد تتساقط عليهم نتيجة احتدام المعارك في إقليم قره باغ.