02:39

المغرب.. قلق من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

سجل المغرب ما بين ألفين و4 آلاف إصابة جديدة بكورونا يوميا خلال الأسابيع الماضية، أرقام تزيد الضغط على المستشفيات، وتجعل الوضع الوبائي في المملكة مقلقا.