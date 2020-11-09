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الأردن.. انتخابات برلمانية في ظل جائحة كورونا

انتخابات في ظل جائحة كورونا وعلى وقع قانون الدفاع، يتوجه الأردنيون غدا الثلاثاء لاختيار ممثليهم في انتخابات مجلس النواب 19، بعد انتهاء الفترة الدستورية لمجلس النواب السابق.