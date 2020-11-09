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أكبر عملية هدم للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجمع حُمصة البدوي في منطقة الأغوار، وتعد أكبر عملية هدم يقوم بها الاحتلال في الأغوار منذ سنوات.