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أزمة قره باغ إلى أين؟

متى يمكن لأرمينيا أن تتدخل في حرب ناغورني قره باغ؟ ماذا ستفعل تركيا آنذاك؟ وما العوامل التي تحكم موقف إيران من النزاع؟ الباحثون فيرا يعقوبيان وسعيد الحاج وفاطمة الصمادي يعرضون التقديرات والاحتمالات ال