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مسار انتقال السلطة في الولايات المتحدة

للانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة مسار يسبق الانتخابات بأشهر، ويتصدر المشهد فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي. رسميا تبدأ عملية النقل بعد إعلان فوز مرشح الحزب بالرئاسة.