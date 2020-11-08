search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
06:32
جو بايدن.. سيد البيت الأبيض الـ46
نتعرف في هذا التقرير على الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما يعد أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 78 عاما.
8/11/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من التقارير الإخبارية
الأردنيون يختارون نوابهم
الرؤساء الأميركيون الذين فشلوا في الحصول على ولاية ثانية
بايدن: سأكون رئيسا يسعى لوحدة الأميركيين
الجيش الأذربيجاني يدخل الحدود الإدارية لمدينة شوشي في إقليم قره باغ
الأكثر قراءة
تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا
شخصيات جمهورية فعلت الشيء نفسه.. الرئيس الأميركي السابق جورج بوش يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات
ما أبرز الأسماء المرشحة لأعلى المناصب بإدارة بايدن؟
بيان لألفي باحث فرنسي: فرنسا ارتكبت جرائم العنف الاستعماري
مقاطع حول هذه القصة
الأردنيون يختارون نوابهم
play
02:18
الرؤساء الأميركيون الذين فشلوا في الحصول على ولاية ثانية
play
01:52
بايدن: سأكون رئيسا يسعى لوحدة الأميركيين
play
04:50
الجيش الأذربيجاني يدخل الحدود الإدارية لمدينة شوشي في إقليم قره باغ
play
01:13