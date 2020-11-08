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جو بايدن.. سيد البيت الأبيض الـ46

نتعرف في هذا التقرير على الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما يعد أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا، إذ يبلغ من العمر 78 عاما.