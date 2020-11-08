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تعرف على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن

ولد جو بايدن بولاية بنسلفانيا يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1942 ودرس القانون، وبدأت حياته السياسية في الحزب الديمقراطي عندما انتخب عضوا في مجلس محلي عام 1970>