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تعرف على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن

ولد جو بايدن بولاية بنسلفانيا يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1942 ودرس القانون، وبدأت حياته السياسية في الحزب الديمقراطي عندما انتخب عضوا في مجلس محلي عام 1970>
7/11/2020
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