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الأردنيون يختارون نوابهم

يتوجه الأردنيون بعد غد الثلاثاء العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب الـ19، بعد انتهاء الفترة الدستورية لمجلس النواب السابق.