22:12

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/2

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/2) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي العربية والفرنسية مع تصريحات فرنسية جديدة ضد ما وصف بالتطرف الإسلاموي، ورصدت دخول العديد من البلدان في مرحلة إغلاق بسبب كورونا.