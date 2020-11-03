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22:12
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/2
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/2) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي العربية والفرنسية مع تصريحات فرنسية جديدة ضد ما وصف بالتطرف الإسلاموي، ورصدت دخول العديد من البلدان في مرحلة إغلاق بسبب كورونا.
2/11/2020
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