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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/2

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/2) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي العربية والفرنسية مع تصريحات فرنسية جديدة ضد ما وصف بالتطرف الإسلاموي، ورصدت دخول العديد من البلدان في مرحلة إغلاق بسبب كورونا.
2/11/2020
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