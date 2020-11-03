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نافذة من واشنطن (2020/11/3)

تابع عثمان آي فرح في نافذة من واشنطن (2020/11/3) انطلاق تصويت الأميركيين اليوم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.