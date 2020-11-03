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نافذة على الانتخابات الأميركية (2020/11/3)

تابع عبد الرحيم فقراء في نافذة على الانتخابات الأميركية (2020/11/3) فتح أبواب مراكز الاقتراع أمام الناخبين الأميركيين، وقد صوت أكثر من 100 مليون أميركي في الاقتراع المبكر، وهو ما يشكل 47% من مجموع الم