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53:00
نافذة على الانتخابات الأميركية (2020/11/3)
تابع عبد الرحيم فقراء في نافذة على الانتخابات الأميركية (2020/11/3) فتح أبواب مراكز الاقتراع أمام الناخبين الأميركيين، وقد صوت أكثر من 100 مليون أميركي في الاقتراع المبكر، وهو ما يشكل 47% من مجموع الم
3/11/2020
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