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بدء فعاليات موسم التخييم بالبوادي في موريتانيا

استغل الكثير من الموريتانيين بدء موسم الخريف، وانطلقوا مع عائلاتهم إلى البوادي لينعموا هناك بإجازة مريحة قرب الطبيعة الخلابة وبعيدا عن صخب حياة المدينة.

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