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بالأرقام.. تصنيفات ومعلومات مهمة عن الناخبين الأميركيين

تشير الارقام الرسمية إلى أن 44% من الناخبين الأميركيين مسجلين كمستقلين، بينما تبلغ نسبة الديمقراطيين 33% ويأتي الناخبون الجمهوريون بالمرتبة الثالثة.