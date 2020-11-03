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اليمن..علم بين الأنقاض

في إحدى مدارس اليمن التي دمرتها الحرب وجعلتها شبه ركام، لم يجد معلموها بدا من دعوة الطلبة للعودة للدارسة بين ركام هذه المدرسة، وذلك حرصا على مستقبل الطلبة الذين طال جلوسهم بالمنازل