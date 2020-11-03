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الجزائريون يوافقون على التعديلات الدستورية

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أن 68.8% من المشاركين في الاستفتاء بشأن التعديل على الدستور أجابوا بنعم، موضحة أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 23%.