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هجوم واشتباكات داخل جامعة كابل وحركة طالبان تنفي مسؤوليتها

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصادر أمنية أن انتحاريا فجر نفسه عند البوابة الشمالية لجامعة كابل، بينما اقتحم آخرون حرم الجامعة، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن عند كلية الحقوق.