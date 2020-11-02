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نافذة- من واشنطن (2020/11/2)

تابع عثمان آي فرح في "نافذة- من واشنطن" (2020/11/2) تكثيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولاته الانتخابية في كارولينا الشمالية الحاسمة قبل يوم واحد من الانتخابات.
2/11/2020
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