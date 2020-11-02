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01:47
مصر تفتح معبر رفح بالاتجاهين لمدة 4 أيام
فتحت السلطات المصرية وبشكل استثنائي معبر رفح بالاتجاهين لمدة 4 أيام متتالية، وقد شهد المعبر حركة نشطة للمسافرين من قطاع غزة، خاصة الطلبة والمقيمين في الخارج.
2/11/2020
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