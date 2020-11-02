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ما الذي يتحكم بزمن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

يعد عدد الأصوات الغيابية واحدا من أبرز العوامل التي تحدد زمن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما أن الأمر يتعلق بعمليات تدقيق هذه الأصوات.