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كوورنا يضاعف معاناة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في إندونيسيا

أدى تفشي فيروس كورونا ولجوء السلطات الإندونيسية لقرار الإغلاق العام إلى مضاعفة معاناة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد العزلة التي فرضت عليهم.