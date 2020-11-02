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الحصاد..2020/11/1

ناقشت غادة عويس في "الحصاد" بتاريخ 2020/11/1 ثلاث قضايا، تواصل التفاعل مع أزمة إعادة فرنسا نشر الرسوم المسيئة، كما سلطت الضوء على تكثيف الحملات الانتخابية الرئاسية الأميركية قبيل يومين من انتهائها،