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02:45
زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 51 وإخراج 105 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض
أفاد مراسل الجزيرة في إزمير بأن عدد الوفيات الناجمة عن الزلزال -الذي بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر- ارتفع إلى 51 شخصا، في حين أُصيب نحو 900 شخص آخرين.
1/11/2020
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