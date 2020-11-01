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زلزال إزمير.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 51 وإخراج 105 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض

أفاد مراسل الجزيرة في إزمير بأن عدد الوفيات الناجمة عن الزلزال -الذي بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر- ارتفع إلى 51 شخصا، في حين أُصيب نحو 900 شخص آخرين.