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رجال الإسعاف يواصلون العمل بحثا عن ناجين تحت أنقاض زلزال إزمير

واصل رجال الإسعاف الأتراك عملهم دون توقف، بحثا عن ناجين تحت ركام المباني التي انهارت بعد الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير، بينما وعدت السلطات تعويض الضحايا.