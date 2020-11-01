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رئيسا أركان جيشي مصر والسودان يؤكدان الاتفاق على تنسيق عال

أعلن رئيسا الأركان المشتركة في كل من مصر والسودان اتفاقهما على توطيد العلاقات بينهما بشكل كبير، بما يكفل التنسيق الوطيد بينهما، ويعود بالنفع على أمنهما القومي.

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