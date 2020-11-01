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الحصاد- حرب قره باغ.. خيارات روسيا

ناقش محمود مراد في الملف الثاني من "الحصاد" الخيارات التي ممكن أن تتخذها روسيا للرد على طلب حليفتها أرمينيا بتفعيل المعاهدات بينهما وتقديم الدعم لها،
31/10/2020
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