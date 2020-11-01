24:23

الحصاد- حرب قره باغ.. خيارات روسيا

ناقش محمود مراد في الملف الثاني من "الحصاد" الخيارات التي ممكن أن تتخذها روسيا للرد على طلب حليفتها أرمينيا بتفعيل المعاهدات بينهما وتقديم الدعم لها،