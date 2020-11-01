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استطلاعات الرأي تظهر تقدم بايدين في الانتخابات الرئاسية بمواجهة ترامب

تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح الديمقراطي في سباق الانتخابات الرئاسية، على نظيره الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، لكن المراقبين لا يستطيعون الثقة الكاملة باستطلاعات الرأي.

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