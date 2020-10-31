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24:02
نشرة الثامنة "نشرتكم".. (2020/10/31)
رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/10/31) أكثر المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان منها التفاعل مع اللقاء الذي أجرته الجزيرة مع الرئيس الفرنسي.
31/10/2020
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