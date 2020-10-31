البث الحي
24:02

نشرة الثامنة "نشرتكم".. (2020/10/31)

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/10/31) أكثر المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان منها التفاعل مع اللقاء الذي أجرته الجزيرة مع الرئيس الفرنسي.
31/10/2020
المزيد من حوارية

الأسير ماهر الأخرس شخصية الأسبوع وحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية حدثه الأبرز

(الجزيرة)

تفهّم مشاعر المسلمين.. هل تراجع ماكرون أم هي رسالة تهدئة فقط؟

تعاطف دولي على المنصات مع ضحايا زلزال إزمير ودعوات لمساعدات دولية

(الجزيرة)

وصف المقاطعة بغير اللائقة.. ماكرون للجزيرة: تصريحاتي حُرفت وأتفهم مشاعر المسلمين

الأكثر قراءة

قتيلان وخمسة مصابين في حادث طعن بسلاح أبيض في كيبيك بكندا

عملية أمنية سابقة للشرطة الكندية (الأناضول)

حذر من التطبيع وتوقع حصار مصر مائيا.. مصطفى محمود واجه إسرائيل بالعلم والإيمان

المفكر والطبيب المصري الراحل مصطفى محمود (مواقع التواصل الاجتماعي)

‫ألمانيا تشهر سلاحا خارقا في وجه فيروس كورونا

‫النصيحة الرئيسية هي ‫ضرورة فتح النوافذ قبل بدء تعطن رائحة الهواء داخل الغرفة (شترستوك)

نهاية عصر النفط.. فوز بايدن سيقلب موازين عالم الطاقة

بايدن طالب بفرض حظر عالمي على دعم الوقود الأحفوري ودعم تصدير وسائل الطاقة النظيفة (غيتي)
مقاطع حول هذه القصة

من واشنطن- كيف يبدو المشهد الانتخابي في أميركا قبل أيام من التصويت؟

(الجزيرة)
50:04

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/30)

(الجزيرة)
23:22

لقاء خاص- مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

(الجزيرة)
21:07

ما وراء الخبر- واشنطن تلغي حظر الاستثمارات الحكومية في الضفة الغربية.. لماذا الآن؟

(الجزيرة)
26:22