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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/30)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/30) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الزلزال الذي ضرب مدنية إزمير التركية، كما رصدت استمرار التفاعل والمقاطعة للمنتجات الفرنسية بسبب الرسوم المسيئة للرسول محمد.