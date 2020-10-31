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من واشنطن- كيف يبدو المشهد الانتخابي في أميركا قبل أيام من التصويت؟

ناقشت حلقة (2020/10/30) من برنامج “من واشنطن” مستجدات الوضع الانتخابي في الولايات المتحدة قبيل أيام من عملية التصويت، في ظل تجاذبات سياسية حادة، وتساءلت: كيف يبدو المشهد هناك؟
30/10/2020
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