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لقاء خاص- مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

استضافت حلقة (2020/10/30) من برنامج "لقاء خاص" رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان للحديث حول مستجدات الوضع في إقليم قره باغ، ونظرة أرمينيا لدعوات الحوار والتهدئة في الإقليم.