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روسيا: نقدم الدعم إلى أرمينيا فقط إذا انتقلت الحرب لأراضيها

قالت روسيا إنها ستقدم الدعم الضروري إلى أرمينيا فقط إذا انتقلت الحرب إلى أراضيها، في الوقت الذي تطلب فيه الأخيرة، على لسان رئيس الوزراء،
31/10/2020
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