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حلويات المولد.. موروث شعبي بالثقافة المصرية

يحتفل المصريون بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال إعداد أصناف لا حصر لها من الحلويات، وقد رسخت في الثقافة الشعبية "عروس المولد" و"حصان المولد" ولكن هناك متغيرات فرضت نفسها على السوق.